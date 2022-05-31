Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ve alkolle mücadelede vergileri sürekli artırdıklarını ve bu nedenle kullanıcıların kendilerine kızdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'na katıldı.

Erdoğan burada gençlerin konuya ilişkin soruları cevapladı ve temennilerini dinledi.

Programa katılan genç doktorlardan biri, konuyu alkol ve sigarada uygulanan vergilere getirdi.

"Devamlı artırıyoruz, bu yüzden rahatsızlar"

Erdoğan, söz alan gencin bağımlılıkla mücadelede kullanılmak üzere sigarada sağlık vergisi alınması önerisi yapması üzerine araya girdi.

Erdoğan, "Devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem suluda hem sigarada artırıyoruz.

"Aç sefil geziyor ama almaktan geri durmuyor"

Fakat hayret! Yani aç sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım diyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ve alkolde vergi değerlendirmesi VİDEO

"Doktorların örnek olması lazım"

Erdoğan, "Şimdi doktor kardeşlerim kızacak biliyorum. Ne yazık ki onların da sigara ve alkol bağımlılığı beni rahatsız ediyor. Ama doktor dediğimiz zaman, doktorların birinci derecede sigara içmemesi lazım, alkol almaması lazım. Ki onlar örnek olacak ve başarıya gideceğiz." dedi.