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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi harekat sinyali

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarında 30 kilometrelik derinlikte güvenli bölge oluşturma hedefi doğrultusunda yeni adımlar atılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 21:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi harekat sinyali

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

    Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması ve terör koridoru oluşturulmasına karşı başlatılan sınır ötesi harekatlara da değindi.

    "Yeni adımları atmaya başlıyoruz"

    Erdoğan, bu adımlara yenilerinin ekleneceğini söyledi.

    Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımları ile ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi harekat sinyali VİDEO

    "Hazırlıklar tamamlanınca operasyonlar başlayacak"

    Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır.

    TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.

    "MGK'da karar alacağız"

    Perşembe günü yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız. Biz de gereken görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayacağız.

    Ülkemizin güvenlik endişelerine saygı gosterenlerle kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek ve ileriki politikalarımızın referansı yapacağız." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan sınır ötesi harekat sinyali #1


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