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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırdaki terör tehdidine karşı sessiz kalınmayacağını, Soçi Mutabakatı kapsamında Rusya ile bölgede birlikte karar ve uygulama adımları atılabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:24
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.

    Cumurbaşkanı Erdoğan, uçağı ile hareket etmeden önce önce basına açıklamalarda bulundu.

    Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, beklenen sınır ötesi operasyona ilişkin de net mesaj verdi.

    Soçi Mutabakatı'nı hatırlatan Erdoğan, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge konusunda kararlılığın devam ettiğini belirtti.

    Erdoğan şöyle konuştu:

    "Saldırılara karşı sessiz kalmamız mümkün değil"

    "Bu işin tarihi adresi verilmez. Soçi Mutabakatı'nda Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Bunu kendisine tekrar hatırlattım. Hedefimiz özellikle sınırdan güneye bizim 30 km derinlikte bir hedefimiz var.

    Budalardan ülkemiz teröristlerin tehdidi altınada kalıyor. Son zamanlarda çoğaldı. Bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil.

    "Rusya ile birlikte karar belki de uygulama..."

    Buradan uyarıyoruz hatırlatıyoruz uyarıyoruz, dost Rusya ile birlikte buradaki atacağımız adımlarda beraber karar belki de uygulamayı yapma konusunda kendilerinden destekleri de istedik.

    Burada taviz veremeyiz. Ülkemin tehdit altında olması durumunda kimseden izin alacak değiliz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan sınır ötesi operasyon mesajı #1


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