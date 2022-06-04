AK Parti’nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz” dedi.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampın açılışında konuştu…

"Güçlü bir orduya sahip olmak mecburiyettir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dünyanın en modern orduları arasına katacak adımların atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi için yeni harekat mesajı verdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular.

"Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız"



Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk.

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin kişiyi yerleştirdik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi için yeni harekat mesajı VİDEO