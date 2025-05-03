18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan açıklamada, vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası sanat ve siyaset camiasından birçok isim, başsağlığı mesajı paylaştı..

Bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi..

KKTC'deki TEKNOFEST'e katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"ÖNDER'İN BÜYÜK EMEK VERDİĞİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE VASIL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'ye ulaşılacağını belirtti:

Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından derin üzüntü duydum.



Burada ifade etmek istiyorum, Önder ve Buldan'ı Külliye'de kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık.



Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.



Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği "Terörsüz Türkiye" menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.