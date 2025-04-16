Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder telefonu

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saatlerinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYAT 10 SAAT SÜRDÜ

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder, 23.54'te ameliyata alınmıştı.

Önder, yaklaşık 10 saat saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Önder’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Önder'in sağlık durumunu öğrenmek için yetkilileri aradığı öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ DOKTORLARI BULUNUYOR"

Buldan, görüşmelerinde Erdoğan’ın ayrıca, Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatına giren ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu belirttiğini aktardı.