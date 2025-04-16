Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'in kızına telefon

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Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren ve 12 saat ameliyatta kalan Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Pervin Buldan'ı aramıştı.

Cumhurbaşkanı bu kez, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder'i aradı.

"GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren'i hem dün gece hem de bu sabah saatlerinde arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynı şekilde İmralı heyetinden Pervin Buldan'ı da bir kez daha arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar geçmiş olsun dileklerini Buldan'a da iletti.

ÖMER ÇELİK: CUMURBAŞKANIMIZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bugün hastane çıkışı konuşan Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor dün gece de bilgi aldı, Cumhurbaşkanımızın da hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz." demişti.