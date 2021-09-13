Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası açılışında

Şişecam Polatlı Fabrikası açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve savunma sanayi başta olmak üzere, birçok alanda yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayicilere verilen desteklere dikkat çekerek, “Yatırımcılarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sanayideki gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de fabrika yok diyenlerin yapılan yatırımları görmezden geldiğini ve söz konusu ifadelerin sanayicilere hakaret olduğunu vurguladı.

Açıklamalarında savunma sanayiinde dışa bağımlılığın tam tersine çevrildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Muharip Uçağımızın katılımı ile de dünyanın 1 numarası olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu başlıklar ön plana çıktı:

"Biz her stratejik üründe olduğu gibi nitelikli cam ürünlerinde de talebin iç üretimimizden karşılanmasını istiyoruz. Şişecam'ın bu eksiği giderebileceğine inanıyorum. Şişecam'ın Ar-Ge faaliyetleri ile dinamizmini koruması takdire şayandır. Bu süreçte devletimiz de verdiği desteklerle Şişecam'a sahip çıkmıştır. Şişecam'ın Ar-Ge faaliyetlerine 124 milyon lira aktarıldı. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu fabrika için 751 milyon liralık yatırımın önünü açtık. Devletimizden aldığını fazlasıyla milletimize geri veren Şişecam bu destekleri fazlasıyla hak etmiştir.

“SANAYİCİLERİMİZİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İstihdam yapan, üreten her sanayicinin bu ülkede başımızın üzerinde yeri vardır. Ekonomimize güvenen, yatırım yapan tüm yatırımcılarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, tesisimizin sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yatırımcıları da ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum.





“TÜRKİYE 2001’DE KRİZİN ETKİLERİNİ YAŞIYORDU”

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye 2001'deki krizin etkilerini yaşıyordu. Milyarlarca lira batan bankalar buharlaşmış, çiftçi, sanayi batmanın eşiğine gelmişti. İnsanımız geleceğinden umudunu kesmeye başlamıştı.

“TARİHİ NİTELİKTE BİRÇOK ADIM ATTIK”

2001 krizi umutsuzluğun karabasan gibi milletimizin üstüne çöktüğü bir dönemdi. Milli gelirin 3 bin 600 dolara kadar düştüğü bir dönemdi. 2002 Türkiye'si ekonomik belirsizlik, terörün, baskıların ve vesayetin kol gezdiği bir Türkiye'ydi. Görevi devraldığımızda böyle bir Türkiye vardı. Ülkemizi yatırımın, inovasyonun merkezi haline getirmek için hemen kolları sıvadık. Tarihi nitelikte birçok adım attık.





"TIKANAN KANALLARI AÇMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK ÇABA HARCADIK"

Kamu kurumları ve bürokrasimizi motive ettik. Sektör temsilcileri ile toplantılar yaptık. Tıkanan kanalları açmak için çok büyük çaba harcadık. Hukuk devletini güçlendirerek, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırarak ülkemizi yatırım için cazip bir hale getirdik.

“36 MİLYAR DOLARDAN DEVRALDIĞIMIZ İHRACATI 207 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARDIK”

Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik ve müreffeh Türkiye hayalimizden hiç vazgeçmedik. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi ile tanıştırdık. 36 milyar dolardan devraldığımız yıllık ihracatı 207 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya yükselttik. Tabanca mermisi yapamayan bir ülkeyken, kendi İHA'sını, SİHA'sını OBÜS'ünü yapan bir ülke haline geldik.

“OSB’LER 2 MİLYON 200 BİN KİŞİNİN EKMEK KAPISI OLDU”

Enerjide kurulu gücümüzü 32 bin megavattan, 100 bin megavat sınırına getirdik. Göreve geldiğimizde 414 bin kişinin istihdam edildiği organize saniye bölgeleri (OSB) bugün 2 milyon 200 bin kişinin ekmek kapısı oldu.

“TÜRKİYE’DE FABRİKA YOK DİYENLER BİZDEN ZİYADE SANAYİCİMİZE HAKARETİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Bu hakikatlere rağmen birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaretini sürdürüyor. Ardı ardına açılan fabrikaları, üretim tesislerini, OSB'leri görmeyenlere ne desek boş.

“SALGIN DÖNEMİNDE EN ÇOK BÜYÜYEN 2. ÜLKE OLDUK”

Onlar görmese de anlamasa da dile getirmese de tüm bu yatırımlar salgın döneminde meyvesini vermeye başladı. Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G-20 ülkesi havlu atarken biz en çok büyüyen 2. ülke olduk.

“İHA’LARDA DÜNYANIN 3. ÜLKESİ ARASINDAYIZ”

Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. İHA'larda dünyanın 3 ülkesi arasındayız. Milli Muharip Uçağımızın katılımı ile de dünyanın 1 numarası olacağımıza inanıyorum. Otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimi Türkiye'nin Otomobili (TOGG) ile yakalayacağımıza inanıyorum. 2022 yılının sonunda yerli arabamızı banttan indirmeyi hedefliyoruz.

"TEKNOFEST 21-26 EYLÜL'DE YAPILACAK"

Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak."