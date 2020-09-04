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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir." dedi.
    • AA
    • 04.09.2020 - 15:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir." dedi.

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