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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir." dedi.