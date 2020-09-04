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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir." dedi.
- AA
- 04.09.2020 - 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir." dedi.
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