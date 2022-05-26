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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor için bir tebrik mesajı yayınladı.
    • 26.05.2022 - 23:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ve Sivasspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Çekişmeli geçen mücadele 3-2'lik skorla tamamlanarak Sivasspor kupayı kazandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u tebrik etti.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sivasspor a tebrik #1


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