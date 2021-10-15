Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz" dedi.

Türkiye, 'siyasi cinayetler' iddiasını konuşuyor...

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun önü sürdüğü 'siyasi cinayet kaygım var' iddialarına yönelik soruşturma sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin yorum geldi.

"SAMİMİYSE, DÜRÜSTSE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimiyse dürüstse... Gerçi bunun kitabında dürüstlük bir şey yok. Yargıya müracaat edersin, delilleri yargıya sunarsın. Yargı da ne yapar? Bunların üzerine gider." dedi.

"YALAN TERÖRÜ ESTİRİYORLAR"

Böyle bir siyasi cinayete fırsat vermeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabah yalan akşam yalan. Yalan terörü estiriyorlar. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Bizler de yargıya müracaat ederek, kimse ortaya çıksın dedik. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine biz iktidar olarak fırsat vermeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'siyasi cinayet' iddialarına cevap VİDEO