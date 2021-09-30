Euro
10.343
-0.12%
Dolar
8.9162
-0.01%
Altın
495.09
0.06%
Borsa
1.396
0.29%
Bitcoin
383.451
2.12%
EXEN Coin
19.46
-1.96%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli mesajlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli mesajlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le Akkuyu’nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük. 'Bu konuyu çalışalım' dediler."
    • AA
    • 30.09.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

    Putin'in davetine icabetle Soçi'ye yaptığı çalışma ziyaretini verimli şekilde tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, sürekli telefon görüşmesi yaptıkları Putin'le uzun aradan sonra yüz yüze yaptıkları bu ikili görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma imkanı bulduklarını söyledi.

    görüşmenin odak noktasını bölgesel konuların oluşturduğunu aktaran Erdoğan, Suriye, Karabağ, Libya ve Afganistan'daki gelişmeleri etraflıca değerlendirme imkanı bulduklarını belirtti.

    İdlib başta olmak üzere Suriye ile ilgili konuları da ayrıntılı şekilde ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

    Ayrıntılar gelecek...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir