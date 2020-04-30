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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik." dedi.
    • AA
    • 30.04.2020 - 19:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik." dedi.

    Erdoğan, "Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

    Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik" dedi.

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