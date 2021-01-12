Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya talimatı

Erdoğan, sosyal medyanın önemli olduğunu ama aynı zamanda çok şişirme bir şey olduğunu belirterek "Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan MYK toplantısında sosyal medyayı ele aldı.

Sosyal medyanın çok etkin olduğunu ama yarıca çok da şişirme bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurmaylarına iletişimde sosyal medya yerine yüz yüze iletişimi tavsiye etti.

RUBERU

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan köşesinde, sosyal medya tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yöneticilerine verdiği talimatı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine, “Sosyal medya önemli ama aynı zamanda çok şişirme bir şeydir. Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım. Ruberu, yani yüz yüze görüşme.” ifadelerini kullandı.