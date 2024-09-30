Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü'nün 'Çarşaflı selfie' manşetine ilişkin "Ellerine geçirdikleri her fırsatta manşetleriyle darbecilere selam çakanlar, bakıyorsunuz bugün de 28 Şubat zihniyetini, başörtülü, çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek yeniden horlatmaya çalışıyorlar. Ayrımcılık günleri geride kaldı" dedi.

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Haber Merkezi

Hükümet karşıtı muhalif yayın politikasıyla bilinen Sözcü gazetesi, geçtiğimiz günlerde çıktığı manşetle dikkat çekti..

"Harbiye Orduevi'nde ÇARŞAFLI SELFİE" manşeti atan gazete, milleti farklı yaşam tarzları üzerinden ayrıştırmaya çalıştı..

Gazetenin nefret dolu söylemlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat döneminden gayet iyi hatırladığımız faşizan manşetlerin tekrar atılmaya başlanması, bu linç kampanyasının bir parçasıdır" dedi.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ YENİDEN HORTLATMAYA ÇALIŞIYOLAR"

Diyanet İşleri'nin hedef alınarak, 28 Şubat zihniyetinin yeniden hortlatılmaya çalışıldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Son yıllarda, bilhassa 15 Temmuz gecesi sergiledikleri yürekli duruş akabinde, Diyanet Teşkilatımıza yönelik sinsi bir kampanya yürütülüyor.



28 Şubat döneminden gayet iyi hatırladığımız faşizan manşetlerin tekrar atılmaya başlanması, bu linç kampanyasının bir parçasıdır.



Ellerine geçirdikleri her fırsatta manşetleriyle darbecilere selam çakanlar, bakıyorsunuz bugün de 28 Şubat zihniyetini, başörtülü, çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek yeniden horlatmaya çalışıyorlar.

"MİLLETİMİZİN BAZI KESİMLERİNİ ADETA ÖCÜ GİBİ GÖSTERMEYE KALKIYOR"

Yıllarca millete yaşam tarzı dayatanlar, şimdi farklı yaşam tarzlarının hayatın bütün alanlarında görünür olmasından rahatsızlık duyuyor, milletimizin bazı kesimlerini adeta öcü gibi göstermeye kalkıyor.



Şunun bilinmesini isterim: Bu devlet, hiçbir ayrım yapmadan tüm kurumlarıyla milletindir. Devletin sahibi; hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamıdır.



İnsanımızın kılık kıyafetinden dolayı devletin belli kurumlarına giremediği dönemler, artık sona ermiştir.

"AYRIMCILIK GÜNLERİ GERİDE KALDI"

İnsanımızın başörtüsünden, saçından, sakalından, çarşafından dolayı ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü günler, artık mazide kalmıştır. İnsanımızın takunyalı, tarikatçı, cemaatçi, inançlı-inançsız diye ayrımcılığa uğradığı günler, artık geride kalmıştır. Sırf başındaki örtüsünden dolayı annelerin çocuklarını lojmanlarda ziyaret edemediği, yemin törenine dahi katılamadığı o kötü günler, artık tamamen geride kalmıştır.

"BİZ BU MAKAMLARDA OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE O GÜNLERİ KİMSE GERİ GETİREMEZ"

Biz kez daha açıkça ifade ediyorum. Bu makamlarda olduğumuz müddetçe, Allah’ın izniyle, hiç kimse o kara günleri bir daha geri getiremeyecektir.