Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sözcü'nün Ayasofya haberine tepki

Sözcü'nün Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini "felaket" olarak tanımlamasına ilişkin Erdoğan, "Kimse lüzumsuz yere Sözcü'ye para verip almasın" dedi.

Sözcü gazetesi, 2020 yılında yaşanan felaketlere ilişkin haberinde Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine yer verdi.

Deprem, çığ, koronavirüs salgını gibi felakatlerin sıralandığı listede, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması da "felaket" olarak nitelendirildi.

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Ayasofya ile ilgili bölümde, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"BEN SÖZCÜ OKUMUYORUM"

Erdoğan, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır." diye konuştu.

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Sözcü gazetesi Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gördü haberi için tıklayın