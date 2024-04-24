Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Steinmeier'e Külliye'de döner ikramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman mevkidaşı Walter Steinmeier'e akşam yemeği için döner ikramında bulundu. Steinmeier, bir günde 4 öğün döner yemiş oldu.

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ensonhaber.com

Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İki siyasi liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Steinmeier'e Külliye'de döner sürprizi

Toplantı sonrası Külliye'deki akşam yemeğinde ağırlanacak olan Steinmeir'i bir sürpriz bekliyordu: Döner.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in "döner diplomasisi"ni devam ettirerek, kendisi için akşam yemeğinde Külliye'nin aşçılarına döner hazırlattı.



Almanya Cumhurbaşkanı, akşam yemeği ile birlikte bir gün içinde 4 öğün döner yemiş oldu.

Alman gazetecinin döner sorusuna güldüren yanıt

İki liderin basın toplantısında Alman bir gazetecinin sorduğu döner sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili bir yanıt geldi. Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier'in kestiği dönerle ilgili "Herhalde döner İstanbul'da bitirildi" dedi.

Batı medyasına PKK eleştirisi getirmişti

Alman gazetecinin Marion Sendker olduğu ortaya çıktı. Hukuk alanında da çalışmaları bulunan Sendker, geçtiğimiz yıllarda AA'ya verdiği bir röportajda PKK, terör ve buna benzer haberlerin Alman ve Batı medyasında çoğunlukla tek taraflı bir şekilde dile getirildiğini ve Batı medyasında daha çok PKK yanlısı görüşlerin hakim olduğunu belirtmişti.



Erdoğan'dan Bayburt dönerine övgü

Şubat ayında yapılan savcı atamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'a atanan savcıya yönelik,

"Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır." sözleriyle salondakileri güldürmüştü.