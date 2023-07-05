Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Stoltenberg’e tebrik Görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'e devam edeceği görevi için başarılar diledi.

Resmi hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"İttifakımıza katkılar sunacaktır"

NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

2014'te göreve geldi

Norveç'in eski Başbakanı 64 yaşındaki Stoltenberg, 2014'te göreve gelmesinden bu yana NATO’ya bir dizi krizde rehberlik etti.

En son NATO üyelerini Ukrayna'ya destek için bir araya getiren Stoltenberg, savaşın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalıştı.