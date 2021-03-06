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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Stoltenberg'e teşekkür

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.
    • AA
    • 06.03.2021 - 20:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Stoltenberg'e teşekkür

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

    "TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞA HİZMETE DEVAM EDECEK"

    Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Stoltenberg e teşekkür #1

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