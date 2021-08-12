Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ile yapılan anlaşma sonrası yaptığı açıklamasında "Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğinden inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

İki lider törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sudan Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jibril İbrahim tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin tarafından imzalandı.

"Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı (SUNA) Arasında İşbirliği Anlaşması" da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum tarafından imza altına alındı.

"Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan Devlet Başkanı ile ortak açıklama VİDEO

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İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde açıklamalarda bulundu:

"BÜYÜK BİR BAHTİYARLIK DUYUYORUM"

"Bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin huzunda bir kez daha ülkemize hoş geldin diyorum. Sudan, tarihi beşeri, kültüren bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız şekilde yaptırımlara uygulandığı dönemde bile Sudan'ın yanında olduk.

"SUDAN'IN HAK ETTİĞİ KONUMA GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sudan'dan kapsamlı ve önemli bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu meşakatli süreci kardeş Sudan halkının yanında olarak kolaylaştırmaya kararlıyız. Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı sorunların üstesinden gelecek güce sahiptir.





"YAKALADIĞIMIZ İVMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ziraat Katılım Bankamız geçtiğimiz yıl Hartum'da kurumsal şube açmıştı. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son zamanlarda yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE-SUDAN DAYANIŞMASI GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Sudan'ın kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Bugünkü toplantımızda ikili konuların yanı sıra bölgesel meselelere yönelik fikir alışverişinde bulundu. Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."







