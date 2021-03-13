- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı
Bugün annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı iletildi.
- AA
- 13.03.2021 - 13:32
- Güncelleme : 13.03.2021 - 13:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde annesini kaybetti.
Soylu'nun koronavirüs nedeniyle tedavi gören annesi Servet Soylu'nun vefatının ardından taziye mesajları yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini iletti.
SÜLEYMAN SOYLU'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamalarında bulundu.