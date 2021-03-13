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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı

    Bugün annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı iletildi.
    • AA
    • 13.03.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 13:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde annesini kaybetti.

    Soylu'nun koronavirüs nedeniyle tedavi gören annesi Servet Soylu'nun vefatının ardından taziye mesajları yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini iletti.

    SÜLEYMAN SOYLU'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamalarında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Süleyman Soylu ya başsağlığı mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Süleyman Soylu ya başsağlığı mesajı #2

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