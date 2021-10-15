Suriye'ye yeni hareket sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Suriye'de son yaşananlara dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "Yeni bir operasyon olacak mı" sorusunu yanıtladı.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır." sözleri harekat sinyali olarak yorumlanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör faaliyetlerine ilişkin konuşan Erdoğan, taviz verilmeyeceğinin altını çizerek "Mücadele konusunda kararlıyız" dedi.

"MÜCADELEMİZ FARKLI SEYREDECEK"

Erdoğan açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zama zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Mücadele farklı sürecek VİDEO