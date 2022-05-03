Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yurt dışındaki TSK'lar ile beraber yürüteceği yeni projeler sayesinde 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döneceğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'de hayatın normale dönmesi için huzur ve barış iklimi oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik için atılan adımları yanından bölge halkının insanca yaşamı için asgari düzeyde tüm ihtiyaçlarının karşılandığı yerleşim yerleri inşa ediliyor.

Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evler tamamlandı.

Evlerin anahtarları düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Gönüllü dönüş için yeni proje

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında Suriyelilerin gönüllü dönüşüne ilişkin yeni bir projeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır.

Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşü teşvik edecek projelerle destekliyoruz.





"1 milyon Suriyeli geri dönecek"

Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz.



Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteği ile hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için yeni proje açıklaması VİDEO

13 bölgede yerel meclislerle çalışılacak

Azez, Cerablus, Elbab, Telabyat ve Resulayn olmak üzere 13 bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır.

Konuttan okul ve hastaneye kadar, günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır.

İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüş için gerekli zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız." dedi.