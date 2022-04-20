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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüne ilişkin açıklama

    Hükümet, tartışmalara neden olan 'bayram' yolculuklarına bu yıl izin vermeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, briket evlerin tamamlanmasıyla Suriyelilerin kesin dönüşler yapacağını söyledi.
    • 20.04.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüne ilişkin açıklama

    Türkiye'nin gündeminde uzun zamandır Suriyeli mülteciler var.

    Ümit Özdağ'ın tartışmaları sürekli gündemde tutması ve diğer muhalefet partilerinin de Suriyeli mülteciler üzerinden oy devşirme çabalarının ardından hükümetten değişiklik adımları gelmeye başladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriyelilerin bayram iznine gönderilmemesini, gidenlerin de geriye gelmemesi gerektiğini söyledi.

    Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da net açıklamalar geldi.

    Bayramda gidişlere izin yok

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süleyman Beyin dediği doğrudur." dedi.

    Briket evlerin bitmesiyle dönüşünü sağlayacağız

    Erdoğan, açıklamalarını şöyle devam etti: "Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir.”

    Emekliye bayram ikramiyesi

    Bayramda emeklilere ödenecek olan ikramiyeye ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma Bakanı’nın dediği gibi emekliye bayram ikramiyesi 1.100 lira olarak ödenecektir." dedi.


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