Turkovac'ı sorgulayan Tabipler Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Yahu siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı?" diye sordu.

Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı, 22 Aralık itibariyle acil kullanım onayı alarak seri üretime başladı.

Aşı müjdesini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

“BİLİMSEL VERİLERİ BEKLİYORUZ”

Türk Tabipler Birliği ise bu gelişmelerin ardından Turkovac aşısını sorgulamaya başladı.

Meslek odasının sosyal medya hesabında, “Sağlık Bakanlığı'ndan Turkovac ile ilgili tüm bilimsel verileri ivedilikle paylaşmasını bekliyoruz.” paylaşımına yer verdi.

ERDOĞAN KARAMAN'DAN SESLENDİ: SAHTEKARSINIZ

Türk Tabipler Odası’na cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman’dan verdi.

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor. Tabipler Birliği çıkmış, böyle bir şey yok diyor. Yahu siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tabipler Birliği'ne: Sahtekarlar VİDEO

"BUGÜNE KADAR BİR ESERİNİZ VAR MI?"

"Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama yapana da taş koydunuz. Sahtekarlar! Biz Şehir hastanelerini yaptık. Siz Tabipler Birliği olarak Bay Kemal dönemindeki SSK'ya hiç ses çıkarmadınız. Bunlarda utanma yok. Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin tarihinizde var mı?"





"HAYSİYETSİZLERİN NE OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ"

Erdoğan, "İnşallah 2023'te büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesini verirken, bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına göndereceğiz. Milletimizin her bir ferdine bu gerçekleri anlatacağız. Şehit yakanlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren vatandaşlarımıza hakaret eden haysiyetsizlerin ne olduğunu anlatacağız." şeklinde konuştu.

Türk Tabipler Birliği, Turkovac’ı sorguluyor