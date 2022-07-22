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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

    Erdoğan, Karadeniz'de güvenli tahıl koridoru oluşturulmasına ilişkin yapılacak anlaşmaya değindi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış töreninde konuştu.

    Erdoğan'ın gündeminde, İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni vardı.

    "İmzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

    Dolmabahçe'de düzenlenecek törene, Ukrayna ve Rusya taraflarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: Dünyaya müjdeyi vereceğiz ViDEO

    Güvenli koridor mesajı

    Konuşmasında Erdoğan, "Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımlarıyla birlikte tarım koridoru ile alakalı imzalar atılacak." ifadesini kullandı.

    Tonlarca tahıl dünya pazarlarına sunulacak

    Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulacak merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahıl küresel pazarlara sunulacak.

    AA'nın aktardığına göre, Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan tahıl mesajı: Dünyaya müjdeyi vereceğiz #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan tahıl mesajı: Dünyaya müjdeyi vereceğiz #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan tahıl mesajı: Dünyaya müjdeyi vereceğiz #3


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