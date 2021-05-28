Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışında yaptığı konuşmada, caminin yapım sürecinde karşılaşılan zorluklardan bahsetti. Erdoğan, bu süreçte yaşanan Gezi Parkı olaylarına da değindi.

İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan ve yapımı 4 yıl boyunca devam eden Taksim Camii'nde ilk cuma namazı edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardında bir konuşma gerçekleştirdi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERDEN BİRİ BU CAMİNİN İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRMEKTİ"

Bu konunşmada caminin yapım süreci boyunca karşılaşılan zorlukları açıklayan Erdoğan, Gezi Parkı olaylarını da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti.





"KARŞIMIZDA GEZİ PARKI OLAYLARINI BULDUK"

Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebi ile bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi Parkı olaylarını bulduk.

O teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından, artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçmeyeceği azim ve kararlığı ile yeniden kolları sıvadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii açılışında Gezi Parkı açıklaması VİDEO

“CAMİMİZİ DUALAR İLE İBADETE AÇTIK”

“Elmas ailesi bize gelerek, caminin inşasına talip olduklarını tekrar söylediler. Biz de bunun üzerine gereken hazırlıkları süratle tamamlayarak, 2017 haziranında cami inşaatına başlanabilmesini temin ettik. İşte bugün de camimizi tekbirler ile, salavatlar ile, dualar ile ibadete açtık.

Rabbimiz Tövbe Suresi’nde şöyle buyuruyor:

Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Böyle buyuruyor.





"ŞEHRİMİZİ BİR KANDİL GİBİ IŞITACAĞINA İNANIYORUM"

Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. İnşallah.”