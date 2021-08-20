Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da hakimiyeti sağlayan Taliban ile görüşme yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

GEREKİRSE TALİBAN'LA DA GÖRÜŞÜRÜZ

Afganistan konusunda önemli konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban ile görüşmeye yeşil ışık VİDEO