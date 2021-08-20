Euro
9.9568
-0.16%
Dolar
8.5267
0.23%
Altın
489.61
0.75%
Borsa
1.434
-0.38%
Bitcoin
399.489
4.66%
EXEN Coin
26.72
-0.66%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban ile görüşmeye yeşil ışık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban ile görüşmeye yeşil ışık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da hakimiyeti sağlayan Taliban ile görüşme yapılabileceğini söyledi.
    • AA
    • 20.08.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

    GEREKİRSE TALİBAN'LA DA GÖRÜŞÜRÜZ

    Afganistan konusunda önemli konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban ile görüşmeye yeşil ışık VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Taliban ile görüşmeye yeşil ışık #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Taliban ile görüşmeye yeşil ışık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir