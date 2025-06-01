Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: Akıllı kanser ilaçları Türkiye’de üretilecek

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Türkiye, sağlık alanında dev bir adım atmaya hazırlanıyor!

Kanser tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek maliyetleri, hastaları ve ailelerini yıllardır maddi ve manevi bir yük altında bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna köklü bir çözüm getirmek için harekete geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİR MAĞDURİYETİ DAHA SONLANDIRIYOR

Kanser hastaları, SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlara yalnızca kendi imkânlarıyla ulaşabiliyor. İmmünoterapi gibi ileri tedavilerde kullanılan bu ilaçların fiyatı 100 bin liradan başlayıp 2 milyon lirayı aşabiliyor.

Örneğin, 12 kürlük bir tedavi 2,2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Yüksek maliyet nedeniyle hastalar sıkça dava açmak zorunda kalıyor, ancak mahkeme süreçlerinin yıllarca sürmesi mağduriyeti artırıyor.

"SİHA VE KAAN ÜRETBİLİYORSAK AKILLI KANSER İLACI DA ÜRETEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ulaştırılan sağlık alanındaki bu krize kayıtsız kalmadı ve net bir duruş sergiledi.

Türkiye'nin akıllı ilaç üretebilecek kadar gelişmiş bir ülke olduğuna dikkat geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım."

BAKANLIKLARA TALİMAT VERDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi.

Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.