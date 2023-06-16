Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a: Devlet adamları heykelleri ile değil hizmetleri ile anılır Seçim öncesi Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi halinde heykelini diktireceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığına yazdığı mektuba gelen cevapta, Devlet adamları heykelleri ile değil hizmetleri ile anılır vurgusu yapılarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

DHA

Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı...

Seçim süreçlerinde iddialar, vaadler ve sözler dikkat çekti.

Bunlardan biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından yapıldı.

Özcan, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim.” paylaşımında bulundu.

Bolu Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında, AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP’li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan’ın sözünü tutması gerektiğini hatırlattı.

İhtiyaç sahiplerine dağılması belirtildi

Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Cumhurbaşkanlığından mektuba yazılan cevapta, devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle hatırlanmalı vurgusu yapılarak heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüğü ifade edildi.

"Sizden muvafakat talep etmekteyim"

Özcan’ın Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım

Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.

Mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.

"İhtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: