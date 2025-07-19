Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayyip Talha Sanuç'a: Televizyonda duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte programa futbol dünyasından Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Tayyip Talha Sanuç ve Burak Yılmaz da katıldı.

Programda söz alan Tayyip Talha Sanuç kendini tanıtırken gülümseten bir diyalog daha yaşandı.

"TELEVİZYONDA DUYUYORUM, NEREDEN ÇIKTI BU TAYYİP DİYORUM"

Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç'un kendisini tanıttığı esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne sen misin o? Ben de televizyonda Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum" ifadelerini kullandı.

Tayyip Talha ise, "Benim Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Tebessüm ettiren o anlar kameraya böyle yansıdı...