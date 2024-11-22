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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"a katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki 20 yıllık gelişimine dikkat çekti.

Bu 20 yılda milletten başka yanlarında kimseyi bulamadıklarını belirten Erdoğan, buradan muhalefete yüklendi.

"GURUR KAYNAĞI TESİSLERİ BİR KEZ OLSUN ZİYARET ETMEDİ"

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'lilerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemesi ve yaşanan arbedeyi hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi çıkmışlar bizi çarşıya, pazara davet ediyorlar. Biz çarşıdan, pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Biz siyasi parti olarak çarşıda, pazarda, sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız. Halkımızla olan gönül bağımızı bugüne kadar hiçbir zaman koparmadık. Bundan sonra da koparmayız. Burada cevabı verilmesi gereken asıl sorular şunlardır.

CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret edemedi? Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından acaba Sayın Özel'in haberi var mı?

"ÖNCE TÜRKİYE'NİN ENERJİ YATIRIMLARINI TANISIN"

CHP'li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir?

Sayın Özgür Özel, bizi bir yerlere davet etmek yerine önce kendisi Türkiye'nin enerji yatırımlarını bir tanısın. Buraları ziyaret etsin. Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmaya gayret etsin. Yoksa halka söylediklerinin hiçbir anlamı olmaz ve olmayacaktır.

Biz muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Bakınız bundan sonra da samimiyiz. Laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermiyoruz.

"ZORBALIĞA BOYUN EĞMEDİK EĞMEYİZ"

Gazi Meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddete ve kaba kuvvete sonuna kadar karşıyız. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir.

Biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz.

"KANTİN SOLCULUĞUNDAN KURTULUN"

Daha önce de dile getirdim, bugün tekrar vurguluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşısı dediği ittifak CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum."