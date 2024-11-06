Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT Devlet Başkanlarına hatıra para hediyesi

AA

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Kırgızistan'da...

Açılış oturumuna katılan Erdoğan, liderlere hediye vermeyi de ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

"DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK"

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.