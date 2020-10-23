Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"TEDBİR ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Ne gibi tedbirler alacağız, bunun çalışmasını yapıyoruz. Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız. Kararlıyız, kararlı duruşumuz Batı'ya göre çok daha iyi ama yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedbir yorumu VİDEO