Giresun'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, terör başlığı öne çıktı.

Türkiye'yi istedikleri yere çekemeyenlerin tüm güçlerini kullanrak ekonomiye yüklendiğini belirten Erdoğan, terör ile mücadelede gelinen noktanın altını çizdi.

"TÜM GÜÇLERİ İLE EKONOMİMİZE YÜKLENİYORLAR"

"Teröristlerin hepsini mağaralara gömeceğiz dedik ve gömdük." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi başka türlü istedikleri yere çekemeyeceklerini görenler, son yıllarda tüm güçleriyle ekonomimize yükleniyor.

Hatırlayın, güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Türkiye'nin ekonomisini mahvetme tehditleri savurdu. Batılı finans kuruluşları, serbest piyasa ekonomisine taban tabana zıt manipülasyonlarıyla ekonomimize darbe üstüne darbe vurmaya kalktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı VİDEO



"YILMADAN, USANMADAN İNLERİNE GİRECEĞİZ"

Sınırlarımıza dayanan terör örgütleri de aynı projenin bir parçası olarak üzerimize salındı. Şimdi soruyorum: Gabar'da, Cudi'de, Tendürek dağlarında Bestler Deresi'nde nerede o teröristler. Hepsini mağaralara gömeceğiz dedik ve gömdük.

Benim vatandaşım sokaklara çıkamıyordu. Şimdi çıkıyor, niye? Güçlü bir irade var. Terörle mücadelede bir güç var. Ve yılmadan, usanmadan biz bunların inlerine gireceğiz dediğimizde, bunların bazıları dalgasını geçiyordu. Ama şimdi hepsi, süt dökmüş kediye döndü.

"GAVURLARIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAK İÇİN ADETA BİRBİRLERİ İLE YARIŞTILAR"

Ülkemizdeki kimi çevreler üzüntü ile belirtmek isterim ki, bu gavurların değirmenine su taşımak için adeta birbirleri ile yarıştılar. CHP’nin başını çektiği bu kesimler, ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendi çıkarlarını inşa etmenin peşine düştüler. Hamdolsun, başaramadılar. Başaramayacaklar. Cumhur İttifakı olarak, bunların üzerine gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Çünkü yaşadığımız her hadise bunların gerçek yüzünü gösteriyor."