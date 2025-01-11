Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuştu..
Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi..
İmralı sürecinin bir fırsat olduğunu belirten Erdoğan, hedefin 'Terörsüz Türkiye' olduğunun altını bir kez daha çizdi..
"YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA DOĞRULTANLAR"
Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:
Terörle demokrasi yan yana, terörle siyaset aynı kapta olmaz.
Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde 3.bir yol yok.
Hedefimiz terörsüz Türkiye, temennimiz suhuletle çözülmesi ne yaparsanız yapın, bizim kardeşliğimizi bozamazsınız.
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