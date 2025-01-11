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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuştu..

Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi..

İmralı sürecinin bir fırsat olduğunu belirten Erdoğan, hedefin 'Terörsüz Türkiye' olduğunun altını bir kez daha çizdi..

"YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA DOĞRULTANLAR"

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: