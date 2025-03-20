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Terörsüz Türkiye çağrısı sonrası kritik süreç işliyor..

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'yı feshedin" açıklamasıyla devam etti.

Gelinen son noktada sürece ilişkin tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Devlet olarak gerekeni yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın artık silahlarını teslim etmesi gerektiğini açıklayarak, "Aksi takdirde biz terörü kaynağında yok etme stratejimize bakarız." ifadesinde bulundu.

"Teröre ve ona müzahir olanların akıl ve izan dışı olarak bu tarihi fırsata heba etmeyerek yeni bir kapıyı aramaları yönündedir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ 40 YILLIK KAMBURUNDAN KURTARMA NOKTASINDA HEM KARARLIYIZ HEM DE SAMİMİYİZ"

İktidara geldiğimizde terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerle terörün istismar zeminlerini ortadan kaldırırken, kararlı operasyonlarla topraklarımızı teöristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz.

"AKSİ TAKDİRDE BİZ TEÖRÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİMİZE BAKARIZ"

Devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli çağrı yapılmasını temin ettik. Şimdi örgütünün kurucusunun çağrısına uyarak silahların teslim edilmesine gelmiştir. Bu gerçekleşirse Türkiye 40 yıllık bir husumetten suhuletle kurtulmuş olacaktır. Aksi takdirde biz terörü kaynağında yok etme stratejimize bakarız. Teröre ve ona müzahir olanların akıl ve izan dışı olarak bu tarihi fırsata heba etmeyerek yeni bir kapıyı aramaları yönündedir.

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ HER TAVIR VE SÖZDE DAİMA HÜSNİNİYETLE HAREKET EDİYORUZ"

Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak, siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Bu demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlı hem samimiyiz. Ortaya koyduğumuz her tavır ve sözde daima hüsniniyetle hareket ediyoruz. Karşımızdakilerden de aynı hasbi yaklaşımı bekliyoruz.



