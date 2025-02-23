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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Büyük coşkunun yaşandığı salona hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Akabinde ise oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu eşi Emine Erdoğan ile birlikte kullandı.

BİR KEZ DAHA KÜRSÜYE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı.

Akabinde kürsüye gelen ve bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok daha güçlü bir şekilde yola koyuluyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"MİLLETE HİZMET MÜCADELESİ BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongre’mizi tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.



Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. Merkez disiplin kuruluna, siyasi erdem ve etik kuruluna, asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Her zaman ifade ediyoruz; millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır.

"VATANDAŞLARIMIZ SORUNLARININ ÇÖZÜM ADRESİ OLARAK BİZİ GÖRÜYOR"

Enerjimizi yenilediğimiz birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla, çok daha güçlü bir şekilde yola koyuluyoruz. Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor.



Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı’nda görüyor. Kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü kulağını bize çevirmiş vaziyettedir.

"UMUTLARI BOŞA ÇIKARMA HAKKIMIZ YOK"