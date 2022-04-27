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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilat üyesine taziye ziyareti
Partisinin Üsküdar İlçe Tanıtım ve Medya Komisyonu Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi için taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev ziyaretinde bulundu.
- 27.04.2022 - 15:11
AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in kız kardeşi Merve Taşyüz Polat, hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefata ilişkin taziyede bulundu.
Ümit'in evine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.
Çocukları sevdi
Fatiha'ların okunduğu taziye evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dua ederek ailenin iki küçük bebeğini kucağına aldı.