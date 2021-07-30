Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THK uçakları yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında, THK'nın elinde yangınlara rahatlıkla müdahale edebilecek uçak olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Üsküdar ilçesinde bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne geldi.

Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, birçok noktada etkili olan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alevlere Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının müdahale etmemesi konusunda çıkan tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK’nın çıkan yangınlara müdahale edebilecek uçaklarının olmadığını vurguladı.

"BURADA BİLE SPEKÜLASYON"

Bölgede alevlere müdahale eden araçların çok daha etkili olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bir milli bakış gerekiyorsa, ülke olarak millet olarak birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor.

"DÜNYANIN SAYILI İTFAİYE ÖRGÜTLERİNDEN BİRİNE BİZ SAHİBİZ"

Ben Cumhurbaşkanı olarak bütün bakan arkadaşlarımdan ilgili olanlarını bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında bölgeye göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle, burada dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz.





"THK'NIN ELİNDE BURALARDA RAHATLIKLA KULLANILABİLECEK UÇAK FALAN YOK"

Bunların anlattığı gibi değil. Yok THK’nın uçakları varmış da. Neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? THK’nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok. Bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar. Biz burada 45 fonksiyonel helikopterle çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THK uçakları yanıtı VİDEO



"AZERBAYCAN UÇAK GÖNDERECEK"

Bunların yanında şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6’ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklarla Rusya’dan aldığımız uçaklar var, Ukrayna’dan aldığımız uçaklar var ve az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibik uçağını gönderecek, bunlarla beraber 6-7 uçak sayısını bulacak.

"İHA'LARLA BÖLGELERİN DURUMLARINI SÜREKLİ İNCELİYORUZ"

Bu uçaklar amfibik olmak suretiyle çok daha tesirli. Çok daha suyu alıp çok seri yangın söndürmeye ulaşabilen bu uçaklar, en modern anlamda bir etkinlik arz ediyorlar. İHA’larla da özelikle bölgelerin durumlarını sürekli inceliyoruz.





"BİN 80 ARAZÖZ YANGIN BÖLGESİNDE ÇALIŞMAKTA"

Bunlarla beraber bin 80 arazöz şu anda yangın bölgesinde çalışmakta. Bin 80 arazözden bahsediyorum, dikkat edin.

"SANKİ HİÇBİR ŞEY YOK, BİZ SADECE SEYREDİYORUZ"

Bunlar, bunları bilerek konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz.

"2 BİN 270 İLK MÜDAHALE ARACI AKTİF"

280 su tankeri şu anda aktif olarak çalışıyor. 2 bin 270 ilk müdahale aracı yine aktif çalışıyor.

"10 BİN 550 İTFAİYE İŞÇİSİ AKTİF OLARAK GÖREVDE"

İş makinelerinde 660 dozer ve iş makinesi, 1 yangın tankı aktif olarak devrede. Ve işçi noktasında ise 10 bin 550 itfaiye işçisi aktif olarak görevde.

4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri ise 6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor.

Bin 140 noktada ise orman yangınları ile şu anda mücadele devam ediyor.

"OLUMLU İSTİKAMETTE BİR GELİŞME SÖZ KONUSU"

Değerli arkadaşlar, 28-30 Temmuz bu yangının süreci biliyorsunuz. Ve 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57'si kontrol altına alındı.

14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışmaları ise şu anda devam ediyor. Yani olumlu istikamette bir gelişme söz konusu."