Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüde astıkları pankartı kaldırmaya çalışan polislere saldıran TİP'li 3 vekilin hukuk karşısında hesap vereceğini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi Vekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık; dün öğle saatlerinde, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmışlardı.

Olaya müdahale edip pankartı kaldırmaya çalışan polis memurları ise üç vekilin tepkisiyle karşılaşmış ve darbedilmeye çalışılmıştı.

Ortaya çıkan skandal görüntülere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.

"Bu ne edepsizlik..."

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Bu ne densizlik, edepsizliktir" ifadeleriyle başladı.

"Yaptıklarının hesabını verecekler"

Erdoğan, şu ifadelerle devam etti:

"HDP ve CHP listelerinden Meclis'e sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını hukuka ve milletimize verecekler.

"Sen vekil olsan ne yazar"

Sen milletvekili olsan ne yazar. Polise rağmen aşamazsın, asamayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİP'li vekillere tepki

Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı HABERİ İÇİN TIKLAYIN