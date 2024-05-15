Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir ekip kurduk TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçimlerin ardından ekonomide güçlü bir ekip kurulduğunu ve 5 yıllık yol haritasının belirlenerek uygulandığını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda konuştu.

Önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yoğun olarak ekonomi vardı.

Seçim süreçlerinin hem ekonomiyi hem de ülkeyi yorduğunu belirten Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin de geri bırakılmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Milletimizin gerçek gündemine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz. Seçim gündemi bile bürokrasiyi yavaşlatır. " dedi.

"Güçlü bir ekip kurduk: 5 yıllık yeni haritamızı belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra genel seçimlerin ardından ekonomide atılan adımlara dikkat çekti.

Ekonomide güçlü bir ekip kurularak yola devam edildiğinin altını çizen Erdoğan, "28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Beş yıllık haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu haritamızı uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin"

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin 80'inci genel kurulunun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu güzel atmosferde bizleri bir araya getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimine teşekkür ediyorum. Burada Türkiye için çarpan vatanperver yürekler var. Burada Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var. Burada milletimizin istikbali için çalışan, ter döken, inanmış gönüller var.



Burada Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarım var. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin kalbi bugün bu salonda atıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TOBB çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, güçlenmesine destek olan her bir kardeşime şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"Milletimizin gerçek gündemine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz"

Elektrikli araç piyasası son 1 sene içerisinde büyük bir ivme yakaladı. Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız TOGG'la bu sektörde biz de varız dedik. Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak, projeyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler. Türkiye'yi ekonomide bir üst lige çıkaracak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa, bu süreçte de buna şahitlik ettik 2023 yılı Türkiye ekonomisi açısında çok meşakatli bir yıl oldu. Başta Gazze krizi olmak üzere ülkemizi doğrudan etkileyen çatışmalar patlak verdi. 31 Mart seçimlerinin de geri bırakılmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Milletimizin gerçek gündemine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz. Seçim gündemi bile bürokrasiyi yavaşlattı. 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra ekonomide güçlü bir ekip kurduk.

"Şahsi ikbalimiz için ülkemize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız"

Beş yıllık haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu haritamızı uyguluyoruz. Küresel ekonominin son 5-6 yıldır fırtınalı sulardan geçtiğini biliyorsunuz. Türkiye olarak küresel ekonominin genel seyrinden maalesef biz de etkileniyoruz. 6 Şubat depremlerinde 53 bini aşkın insanımız hayatını kaybederken 850 bin bağımsız bölüm kullanılmaz hale geldi. Depremzede illerimizin toparlanması için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi bu arkadaşlarımızdır. Mali idareler seçimlerinde sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu bozmadık. Şahsi ikbalimiz için ülkemize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Vaatlerin havada uçuştuğu bu dönemde popülizme meyil etmedik. Bugün bize serzenişte bulunanlar yarın hayır duası edecektir.

"Ekonomik programımızın neticelerini görmeye başladık"