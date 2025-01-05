Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a Kamp Eğitim Merkezi müjdesi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi kapsamında Trabzon'u ziyaret etti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor’a dair iki önemli müjdeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un mevcut altyapısının güçlendirilmesi adına şehre Kamp Eğitim Merkezi kurulacağını açıkladı.

82 BİN METREKARE KAMP EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezi'nin toplam 82 bin metrekare alana sahip olacağını açıklayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Trabzonspor’a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor’umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde Kamp Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler ve sosyal yeşil alanlar bulunacak.

TESİSLERDEKİ TİCARİ ÜNİTE VE BÖLÜMLER 10 YILLIĞINA TRABZONSPOR'A DEVREDİLDİ

Trabzonspor’a yönelik bir müjde daha veren Erdoğan, kentte bulunan Şenol Güneş Spor Tesisleri içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edildiğini açıklayarak şu cümleleri kullandı: