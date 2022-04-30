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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'u tebrik eden bir mesaj yayınladı.
    • 30.04.2022 - 22:56
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 23:48
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    Süper Lig’in 35. Haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Trabzonluları ve Trabzonspor'u tebrik etti.

    "En kalbi duygularımla tebrik ediyorum"

    Sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

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