Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen forumda İsrail-Filistin savaşına değindi. Erdoğan, "Saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 70'den fazladır. Nerede dünya? Amerika'nın İngiltere'nin meşhur gazetecileri nerede?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler' temasıyla gerçekleştirilen 'TRT World Forum 2023' programına katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki savaşlara değindi.

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden İsrail-Filistin savaşındaki duruma değinen Erdoğan, bölgede öldürülen gazetecileri de unutmadı.

"Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki katliamlar bize adaletli ve vicdanlı basının da önemini anlatmıştır. İsrail Gazze'de sadece kadın ve çocukları değil, basın mensuplarını öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 70'den fazladır. Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın o meşhur gazeteleri nerede? Niye sesleri çıkmıyor?

Uluslararası basın kuruluşlarının bu tabloyu kabullenmesi daha vahimidir. Her gün bir gazeteci katlediliyor ancak bize basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor.

"Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdır"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'deki katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı geri plana düşmüş olsa da tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Barış planının değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. O dönem ateşi körükleyenlerin, bölgemizle birlikte tüm dünyaya nasıl bir kötülük yaptıkları artık net görülüyor. Uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Temennimiz, bizim kendimizi paralayarak dile getirdiğimiz hakikatin tüm taraflarca idrak edilmesidir. Türkiye daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması için elini taşın altına koymaya hazırdır. Gerçekten de barışa, özellikle adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz.

"Bölgemiz barış ve istikrar iklimine yeniden kavuşacaktır"

Komşularımızı içine düştükleri kaybet-kaybet denkleminden çıkarmayı komşuluk hukukumuzun gereği görüyoruz. Bölgemiz barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır. Kalemini ve ekranını küresel güçlere kiralamayan özgür basın demokrasiler açısından yeri doldurulamaz bir ihtiyaçtır. Güdümlü basın ise halkın haber alma hakkı yanında, demokrasi için de açık bir tehdit oluşturur. Ülke olarak 70 yılı aşan çok partili demokrasi mücadelemizde bu hakikati tüm boyutlarıyla pek çok kez tecrübe ettik. Manşetlerini vesayetçilerin attığı güdümlü medya düzeni, bilhassa 2002 öncesinde Türkiye'nin acı bir gerçeğiydi. Bu zor dönemlerde her türlü tehdide rağmen milli iradenin yanında duran cesur basın kuruluşları ve medya mensupları da vardı. Biz de bu cesur kalemleri daima şükranlar yadediyoruz, yadedeceğiz.

"Bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik"

Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız. Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İBB Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık. "Muhtar bile olamaz" manşetinden, "411 el kaosa kalktı" provokasyonuna kadar nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik. Bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik.

"Bir kameramız gider bin kameramız gelir"

Gazze'deki katliamlar bize adaletli ve vicdanlı basının da önemini anlatmıştır. İsrail Gazze'de sadece kadın ve çocukları değil, basın mensuplarını öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 70'den fazladır. Uluslararası basın kuruluşlarının bu tabloyu kabullenmesi daha vahimidir. Her gün bir gazeteci katlediliyor ancak bize basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. Aslolan mazlum ve mağdurların feryatlarını bugün duyurabilmektir.



TRT'mizi AA'mızı ve diğer basın kuruluşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İsrail'in yalanlarla örülü propaganda makinesine karşı yürütülen dezenformasyonla mücadele çabalarını takdirle karşılıyorum. AA'dan şehidimiz var. Şurada gazi, yaralı kameramız var. Bir kameramız gider bin kameramız gelir. Bütün mesele yalanları aydınlığa çıkarmak ve tüm insanlığa bunları duyurmaktır. Gazzelilerin direniş azmini kıramayan İsrail, medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir.

"Netanyahu ve onun yardakçıları da yargılanacak"

Bunlar suçludur, teröristtir ve Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklardır. Biz bu işin takipçisiyiz. Miloseviç nasıl yargılandıysa inanıyorum ki Netanyahu ve onun yardakçıları da aynı şekilde yargılanacak ve mahkum olacaklardır.

(Slobodan Miloseviç; Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da işlenen savaş suçları nedeniyle yargılandı.)