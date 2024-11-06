Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı

Amerika'daki tarihi seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazandı.

Aylardır süren ve tüm dünyanın dikkatle izlediği seçimler, yavaş yavaş sona ermek üzere...

Birçok bölgede sandıkların kapanmaya başlamasının ardından destekçilerinin karşısına çıkan ve "Tarih yazdık" diyen Trump'ı tebrik edenlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Mesajında "Dostum Trump'ı tebrik ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin tamamında da şu ifadeler yer aldı:

"BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ARDINDAN KAZANAN..."

"ADİL BİR DÜNYA İÇİN DAHA FAZLA ÇABA SARF EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.



Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.