Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Erdoğan, İzmir'i pislikten kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var onu söyle?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in İzmir'de 9 Eylül kurtuluş yıl dönümü töreninde konuşmalarına tepki gösterdi.

Tunç Soyer konuşmasında, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadelerini kullandı.

"Haddini bilmez, ahlaksız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in bu açıklamalarına haddini bilmez, ahlaksız diyerek tepki gösterdi.

"İzmir'i pislikten kurtaramıyorsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız... İzmir'i pislikten kurtaramıyorsun. İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var onu söyle? Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın?" dedi.

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