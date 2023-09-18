Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan toplumuna teşekkür paylaşımı ABD ziyareti sırasında Türk-Amerikan toplumunun mensuplarıyla beraber akşam yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahde vefası için her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum" notunu düştü.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nden sonra ABD’ye hareket etti.

Burada ikili görüşmeler gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Türk-Amerikan toplumunun mensuplarıyla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Ulusal Yönlendirme Komitesine 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki destekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür paylaşımı

Konuşmasına çeşitli başlıklarla devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam yemeği sonrasında Twitter hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

"Ahde vefası için her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum"

O paylaşımda şu cümleler kullanıldı;