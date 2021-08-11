Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) hakkında muhalefetin ortaya attığı iddialara "THK devletin bir kurumu değildir, THK'yı çalışamaz hale getiren CHP zihniyeti" yanıtını verdi.

Türkiye, son iki haftadır Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yaşanılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Tüm ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 53 ilimizde çıkan 288 orman yangınının 285'i kontrol altına alındı.

Yangınlara müdahaleyle ilgili muhalefet cephesinden, devlet tarafından destek sağlanmadığı iddiasıyla Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçakların bakımsızlığa terk edildiği belirtilmişti.

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Hava Kurumu açıklaması VİDEO

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"THK, DEVLETİN BİR KURUMU DEĞİLDİR"

"Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"THK YETKİLİLERİ UÇAKLARI ÇÜRÜMEYE TERK ETMİŞLER"

"THK, nasıl çeşitli vakıflar dernekler varsa, bunlardan biridir. Uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma değil. Geçmişi uzun. Uçakların yetersiz olduğunu, mevcut yapısıyla bir yere varılmayacağını söylemiştik. Oraya ziyaretimde gördüm. THK yetkilileri uçakları çürümeye terk etmişler. 3 tanesi pert, 6 tanesi eh.





"THK'YI ÇALIŞAMAZ HALE GETİREN SİZSİNİZ"

Mevcut uçakları modernize etme gibi bir derdi olmamış. O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayanlar eski yöneticileri.