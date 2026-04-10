Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla siyasi isimlerden kutlama mesajları ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a bir mesaj gönderdi.

"HER BİRİNİZİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak ederken, milletimizin huzuru, güvenliği ve istikrarı için gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı her birinizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"TÜM EMNİYET MENSUPLARIMIZI EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirerek, her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın huzuru için gece gündüz demeden başarıyla çalışan, gerektiğinde hayatını ortaya koyan tüm mensuplarımızla Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim.



Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.